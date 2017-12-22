Глава управляющей Google компании уйдет в отставку ради благотворительности

Исполнительный председатель совета директоров компании Alphabet Эрик Шмидт уйдет в отставку в январе 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе владеющего Google холдинга.

В компании уточнили, что Шмидт, потративший 17 лет жизни на работу в Google, останется в ранге технического советника по вопросам науки и технологий.

Сам Шмидт написал в своем Twitter, что не может «дождаться погружения в сферу последних достижений в науке, технике и филантропии. Я надеюсь работать с Ларри Пейджем и Сергеем Брином над нашим будущим здесь, в Алфавите».

В 2004 году Пейдж, Брин и Шмидт договорились о совместной работе в Google в течение двадцати лет, до 2024 года.

В марте 2016 года Шмидт был привлечен к работе в Министерстве обороны США. Прошлый глава Пентагона Эштон Картер назначил его руководителем нового консультативного совета по оборонным инновациям без доступа к информации о стратегии военных действий.

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