Насильник предупредил женщину о сексе с помощью диска с порно

Полиция Малайзии арестовала 32-летнего мужчину, который отправил одинокой женщине DVD с порнографией. Об этом сообщает The Straits Times.
По данным полиции, 52-летняя женщина обнаружила конверт на крыльце своего дома 22 декабря. На нем было написано слово «Непристойность».
«Она открыла его и нашла диск с порно, отправленный неизвестным. В конверте также лежала записка, в которой значилось, что отправитель придет к ней на следующий день, чтобы изнасиловать», — рассказали полицейские.
Женщина живет одна последние три года. Она сообщила о находке в полицию, после чего в ее доме устроили засаду. Мужчина пришел в назначенное время и был задержан.
При проверке в организме мужчины обнаружили следы метамфетамина. Его обвинили в публичном совершении непристойных действий.