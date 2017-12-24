Насильник предупредил женщину о сексе с помощью диска с порно

Полиция Малайзии арестовала 32-летнего мужчину, который отправил одинокой женщине DVD с порнографией. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным полиции, 52-летняя женщина обнаружила конверт на крыльце своего дома 22 декабря. На нем было написано слово «Непристойность».

«Она открыла его и нашла диск с порно, отправленный неизвестным. В конверте также лежала записка, в которой значилось, что отправитель придет к ней на следующий день, чтобы изнасиловать», — рассказали полицейские.

Женщина живет одна последние три года. Она сообщила о находке в полицию, после чего в ее доме устроили засаду. Мужчина пришел в назначенное время и был задержан.

При проверке в организме мужчины обнаружили следы метамфетамина. Его обвинили в публичном совершении непристойных действий.

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