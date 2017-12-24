Бывший СССР
 
Последние новости
Опровергнута гипотеза происхождения Луны
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Максиму Галкину припомнили «блат» на телевидении
Любовница Захарченко осталась на просторах России
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
На границе России и Украины введут биометрический контроль
Перекачкой российского газа Украина назначила руководить поляка

В Киеве вывесили плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские националисты вывесили на стене торгового центра «Глобус» в центре Киева плакат с надписью «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию». Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает «Украинская правда».

На фотографиях и видеозаписях в соцсетях видно, что транспарант развернули несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках.

На Крещатике в это время проходит акция сторонников президента страны Петра Порошенко. Как отмечает издание, на мероприятии собрались несколько сотен человек.

Между участниками время от времени возникают словесные перепалки. ТАСС передавал, что между ними и бойцами батальона «Азов» произошла стычка.

Авторы плаката «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» отсылают к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, который заканчивал школу в Молдавии (Гагаузия — один из регионов страны).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Саакашвили призвал держаться подальше от «кофемайдана» Порошенко
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Возмущенные" маршами Саакашвили собрались на "Кофе на Крещатике"
Саакашвили призвал держаться подальше от «кофемайдана» Порошенко
Порошенко заявил об «исторической победе» Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0517 декабря

План есть? А если найду?

Литва решила подправить витрину Украине
04:5123 декабря

США приняли решение о поставке Украине оборонительных вооружений

20:5224 декабря

Украинский ведущий умер после корпоратива

14:4922 декабря

В Киеве проигнорировали угрозы Евросоюза отменить безвиз

Бывший СССР00:0122 декабря

Грязная работа

Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
23:0024 декабря

Перекачкой российского газа Украина назначила руководить поляка

16:4021 декабря

Заммэра Запорожья выпрыгнул в окно и сбежал в сторону ДНР

21:4523 декабря

В аэропорту Женевы задержали Яценюка

Бывший СССР00:00 2 декабря

Косячок под шашлычок

Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
14:2224 декабря

Саакашвили призвал держаться подальше от «кофемайдана» Порошенко

11:3521 декабря

Американское летальное оружие назвали привычным для украинцев

01:5523 декабря

Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций

Россия
Прости, горный брат
Чеченские геи в бегах, побои в семье и иные постыдные явления года
Россия как любимая бабушка
За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
Кот на час
Кто и зачем мнет, гладит и тискает кошек за деньги
В Москве задержали более 50 авиарейсов
Центризбирком продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты
Такси в Волгограде предложило клиентам расплачиваться сексом
Житель Пензенской области захотел посмотреть на огонь и поджег чужую квартиру
Все материалы
Мир
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Вернутся не все
Русских туристов очень ждут в Египте. Их готовы похищать, резать и убивать
Американскому министру подарили коробку с навозом
Полицейский застрелил шестилетнего мальчика в Техасе
Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после обвинений в сексизме
Северная Корея пообещала нарастить ядерный потенциал до уровня США
Все материалы
Бывший СССР
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Грязная работа
Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
Украинский ведущий умер после корпоратива
Перекачкой российского газа Украина назначила руководить поляка
В Киеве вывесили плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию»
В аэропорту Женевы задержали Яценюка
Все материалы
Экономика
Король эфира
Почему Виталик Бутерин — самый хайповый предприниматель года
Названы причины ощущения россиянами высокой инфляции
В Петербурге построят «вавилонскую башню» из майнинговых ферм
Медведев назвал новый год «не самым легким»
Порошенко заявил об «исторической победе» Украины
Банк России объяснил создание клипа с Набиуллиной
В Москве состоялось заседание комитета по подготовке ЯМЭФ-2018
Все материалы
Силовые структуры
Последняя кровь
Чем закончилась жестокая война за крупнейший автозавод России
Фраернулись
Вор в законе Сыч кинул братков и теперь скрывается от бандитов и полиции
Битва за «Жигули»
Банды 90-х устроили жестокую войну за известный автозавод России
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
Любовница Захарченко осталась на просторах России
США наказали главных российских воров в законе
Любовница Захарченко бежала из России
Все материалы
Наука и техника
Не все дома
Иногда голоса в голове бывают полезны
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Ракеты и люди
Кто угробил российскую космонавтику
Владельцы iPhone X столкнулись с новой проблемой
Китай испытал гигантский самолет-амфибию
Nokia перевыпустит культовый телефон E71
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Все материалы
Спорт
Ноги в руки
Самые яркие спортсменки 2017 года
Российский фигурист «дико завелся» от запрета на национальный флаг на Олимпиаде
Названа дата возвращения Серены Уильямс в теннис
Футбольный тренер встретил «себя» во время матча
Капелло назвал лучшего футболиста в своей карьере
Мэйуэзер вызвал легенду баскетбола на дуэль в миллион долларов
Российским хоккеистам предрекли победу на Олимпиаде-2018
Все материалы
Культура
Эрнест Хемингуэй«Его одевали как девочку»
Почему взросление Эрнеста Хемингуэя определило его дальнейшую судьбу
Как роняли Запад
«Движение вверх» увековечивает победу советского баскетбола над американским
ДК МЭИ. 17 февраля 1990 года. Егор Летов во время концерта, организованного журналом «КонтрКультУр'а»«Будем резать, убивать, вешать на столбах»
Егор Летов одинаково ненавидел фашистов и коммунистов
Самая рождественская песня в мире оказалась не рождественской
Брат Мадонны вернулся домой после семи лет бомжевания и запоя
Британский премьер помечтала о смене пола для Джеймса Бонда
Умер лингвист Андрей Зализняк
Все материалы
Интернет и СМИ
Безопасное завтра
Павел Дуров стал символом защищенного и здорового будущего
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Двойное донышко
Российские звезды YouTube убегали от мусульман, пили водку и оскорбляли покойных
Героя шоу «Самые глупые преступники» поймали благодаря его славе
Парламент Чечни ушел из Instagram
Кадыров зарегистрировался в чеченском аналоге Instagram
Кадыров променял Instagram на «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Дико, например
iPhone для чекиста и каблуки-зажигалки: самые странные вещи года
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Новогодними игрушками нарядили шубу
Путин и русские хакеры попали на американские футболки
Российский магазин назвали лучшим в мире
Названы лучшие кроссовки года
Кучу хайповых кроссовок сожгли в честь Рождества
Все материалы
Путешествия
Ешь, люби, катайся
На французском курорте Гран Массиф открылся новый отель для детей и взрослых
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Угги в аэропорту оказались под запретом
Поехавшие понаехавшие
Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году
Все материалы
Из жизни
Заряд умиления
Замечательные животные, которые помогли миру пережить 2017 год
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Хуже не будет
Больше целлюлита, волос и блесток: чем обзавелись женщины в 2017 году
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Американские службы ПВО обнаружили Санта-Клауса над Чукоткой
Насильник предупредил женщину о сексе с помощью диска с порно
Илон Маск чмокнул Эмбер Херд
Все материалы
Пора вскрывать кубышку
Тест-драйв обновленных купе и кабриолета Mercedes-Benz S-класса
Smart, Camry и супегрузовик, которые завтракают суперкарами
Дрэгстеры, замаскированные под обычные машины
Тест: угадай внедорожник
Сложный квиз на знание внедорожников и кроссоверов
Самые безумные байки с колясками
Мотоциклетные коляски как отдельный вид инженерного искусства
Ford показал официальные «шпионские» фотографии нового «Фокуса»
Японский полицейский догнал Lamborghini на велосипеде и оштрафовал
Китаец заплатил за автомобиль 10 коробками монет
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы