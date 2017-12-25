Россиянам предложат покататься с горы мусора

Псковскую свалку, которая закроется 1 января 2018 года, предлагается превратить в горнолыжный курорт. Окончательное решение о судьбе мусорного полигона высотой с 10-этажный дом остается за городской администрацией, сообщает Regnum.

Отходы предполагается засыпать метровым слоем грунта, а спустя два года, по окончании периода его стабилизации — начать строительство курорта. Рекультивацию почвы планируется проводить за счет городского финансирования, процесс может занять около трех лет.

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По словам директора компании «АСПО» Андрея Лукьянова, отопление и освещение на курорте можно будет обеспечивать за счет ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов.

Псковская свалка функционирует с 1947 года, ее срок эксплуатации исчерпан много лет назад, однако местная прокуратура продлевала закрытие полигона.

В сентябре сообщалось, что в Новой Москве планируется построить три горнолыжных спуска. Для насыпи используют грунт, который остался от строительства метро.

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