Британцы подсчитали траты герцогини Кейт на одежду и ужаснулись

Герцогиня Кембриджская Кейт потратила в 2017 году 119 тысяч фунтов стерлингов (160 тысяч долларов) на покупку одежды. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что уходящий год стал самым «дорогим» для герцогини — для сравнения, за 2016-й она потратила около 100 тысяч фунтов (133 тысячи долларов).

Среди основных покупок Кейт в 2017 году — розовое платье стоимостью 11,5 тысячи фунтов (15,4 тысячи долларов), которое она надела на свадьбу младшей сестры Пиппы, а также костюм от Chanel за 13 тысяч фунтов (17,4 тысячи долларов), в котором ее запечатлели журналисты в Париже.

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Издание расписало все покупки герцогини за 12 месяцев. Так, почти каждый месяц она тратила примерно по 4 тысячи фунтов, однако иногда ее расходы превышали 20 тысяч фунтов.

Внешний вид Миддлтон часто становится поводом для обсуждения. Например, в октябре 2016 года внимание журналистов привлек гардероб, который герцогиня Кембриджская подобрала для визита в Канаду. Костюмы, платья и аксессуары в сумме обошлись в 80 тысяч долларов.

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