Американская компания привлекла бухгалтеров к доставке посылок

Американская компания экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) подключила несколько сотен своих офисных сотрудников к доставке посылок в связи с повышением количества заказов в преддверии Рождества. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания перед праздниками обычно отдельно нанимает команды, которые помогают справиться с большим объемом заказов, однако в этом году UPS, чтобы осуществлять доставку в срок, была вынуждена привлечь к этому еще и бухгалтеров, маркетологов и других офисных сотрудников. В частности, некоторые из них доставляли посылки на личном транспорте, других попросили переодеться и пойти помогать в ближайшее отделение доставки.

Пресс-секретарь UPS Стив Гот, говоря о помощи офисных сотрудников в доставке посылок в преддверии Рождества, пояснил, что для компании было важно, чтобы не возникало задержек.

Причиной сложившейся ситуации стало большое количество онлайн-покупок в этом году. Кроме того, UPS столкнулась с проблемой в найме сезонных рабочих, поскольку в США зафиксирована самая низкая безработица с декабря 2000 года (4,1 процента).

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