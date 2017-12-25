Нападение активистки Femen на рождественский вертеп в Ватикане попало на видео

Активистка группы Femen перепрыгнула через ограждение и попыталась вытащить фигурку младенца-Иисуса из рождественских яслей на площади святого Петра в Ватикане. Видео публикует TVN24.

По словам очевидцев, полуобнаженная девушка выкрикнула фразу: «Бог — это женщина», а на спине активистки была выведена надпись: «Femen.Голая правда». В ситуацию немедленно вмешались находившиеся рядом полицейские. Им удалось нейтрализовать девушку.

По информации телеканала, нападавшую зовут Алиса Виноградова. Она уже совершала аналогичные действия в 2014 году. Тогда ей удалось вытащить из яслей фигурку Иисуса до задержания.

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