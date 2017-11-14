Секстремистка с голой грудью подожгла «трамвай Порошенко»

Полуголая активистка организации Femen подожгла декоративный вагон трамвая около главного магазина Roshen в украинском городе Винница. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября, видео опубликовал Ruptly.

Девушка, назвавшая себя «секстремисткой», выразила протест против президента страны Петра Порошенко в связи с публикацией очередного документа о его офшорах. «Пусть горящий трамвай, подобно огненной колеснице, навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев», — говорится в сообщении пресс-службы Femen.

6 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. Всего в списке более 120 человек. Архив получил название Paradise Papers («Райские документы»). Всего в нем 13,4 миллиона документов.

В расследовании упоминается и Порошенко. Обнародованные документы свидетельствуют, что истинной целью создания офшорных компаний была не передача кондитерской компании Roshen в слепой траст, как ранее заявлял президент Украины, а минимизация налогов.