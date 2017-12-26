Дворкович возглавит делегацию кабмина на форуме в Давосе

Российскую правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс».

На протяжении всех дней мероприятия будет работать официальная российская резиденция «Русский дом». Она объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. В резиденции запланирована широкая деловая и культурная программа. Организатором российской резиденции является крупнейший в России оператор конгрессно-выставочных мероприятий фонд «Росконгресс».

В фонде отмечают, что основная цель «Русского дома» — продемонстрировать открытость России к диалогу и совместной работе для достижения общего успеха в бизнесе.

В ходе недавней встречи первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде были представлены результаты проекта «Будущее промышленности в России». Проект является одной из 14 инициатив, по которым работают эксперты Давосского форума. Стороны рассмотрели результаты проделанной работы, обсудили возможные варианты программ государственно-частного партнерства, которые могут способствовать развитию российской промышленности.

Кроме того, был предложен новый, сетевой формат работы, предполагающий тесное взаимодействие между Россией и организационным комитетом форума не только во время ежегодных встреч в Давосе и летних программ, но и на постоянной основе. При этом президент ВЭФ заявил о том, что российское участие «будет таким же плодотворным, как и в предыдущие годы».

ВЭФ пройдет с 23 по 26 января 2018 года. Принять участие в нем традиционно приглашаются крупные бизнесмены, известные политики и ученые, а также журналисты. На площадках мероприятия обсуждаются острые мировые проблемы.

