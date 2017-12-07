Глава давосского форума понадеялся на «громкий голос России»

В Москве состоялась встреча Антона Кобякова, советника президента России, с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде. Об этом говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс».

Участники обсудили форматы взаимодействия в рамках давосского форума, который состоится в январе 2018 года, проект «Русский дом», а также особенности работы российской резиденции.

На протяжении последних двадцати лет Россия регулярно принимала участие в мероприятиях давосского форума. Бренде отметил, что приветствует широкое российское участие и рассчитывает, что «голос России будет громким». Глава давосского форума также выразил заинтересованность в продолжении и развитии долгосрочных партнерских отношений с российской стороной.

«Для посетителей и гостей "Русского дома" разработана насыщенная деловая программа, организовано пространство для деловых встреч и переговоров. Запланировано проведение панельных дискуссий по вопросам энергетики, промышленного производства, информационных технологий, проведение круглого стола по теме российско-американских взаимоотношений, делового завтрака по вопросам евразийской интеграции, сессии Консультативного совета по иностранным инвестициям, а также состоится специальное мероприятие, посвященное Чемпионату мира по футболу-2018», — рассказал Кобяков.

Проект «Русский дом», организованный фондом «Росконгресс», является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе в дни проведения мероприятия (22—26 января 2018 года). После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум» «Русский дом» получил статус официальной российской резиденции.