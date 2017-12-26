Иркутская студентка встала голой грудью на защиту елок

Студентка Лиана Клевцова из Иркутска выступила с протестом против вырубки елок на Новый год. Она разделась догола, снялась в зимнем хвойном лесу между деревьев и нарядила одно из них. Видеозапись и фотографии опубликованы на ее странице во «ВКонтакте».

«Для того чтобы создать новогоднее настроение, необязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелек», — написала она на своей странице.

21-летняя девушка добавила, что регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров и теряет тысячи деревьев.

Как сообщает «Комсомольская правда», это уже не первая подобная акция Клевцовой. В последний раз она снималась топлес в конце октября в честь 100-летия Октябрьской революции. В марте 2015 года девушка разделась и снялась на заправке, протестуя против цен на бензин.

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