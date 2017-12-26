Убийца из Китая 12 лет притворялся немым и разучился говорить

Житель Китая, которого подозревают в убийстве, 12 лет притворялся немым и в результате разучился говорить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2005 году мужчина убил дядю жены после ссоры из-за 500 юаней (4,4 тысячи рублей). Чтобы уйти от наказания, он сбежал из своей деревни. Затем китаец нашел работу на стройке в другой провинции, сменил имя, снова женился и завел ребенка. Чтобы его не разоблачили, все это время он притворялся немым.

Полиция обратила внимание на мужчину из-за того, что у него не было документов. Экспертиза выявила совпадение между его ДНК и образцами родителей подозреваемого в убийстве, который бесследно исчез 12 лет назад. В результате мужчина сознался в совершении преступления.

Свое признание китаец написал на бумаге, потому что после долгого молчания утратил способность говорить. Среди прочего, он объяснил, что решил молчать, чтобы случайно не проболтаться.

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