«Олимпийский» сменил владельца

Компания «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, в декабре выкупила спорткомплекс «Олимпийский» у группы компаний «Альянс», возглавляемой Мусой Бажаевым. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу нового владельца. Сумма сделки не разглашается.

Реконструкцией займется польская компания APA Wojciechowski, которая участвует в строительстве отеля в «Зарядье». Работы будут проводиться с 2019 по 2021 год. Всего новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов.

«Киевская площадь» собирается реконструировать и расширить спортивный комплекс за счет оптимизации пространства —

его площадь будет увеличена с 213 тысяч квадратных метров до 300 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе. Будет проведена реконструкция бассейнов, в частности, установят новые системы очистки воды, смонтируют экраны для трансляции соревнований. Новые владельцы также намереваются реконструировать хоккейное и футбольное поля.

Как сообщили в пресс-службе компании-владельца, в моменту завершения реконструкции в «Олимпийском» будут теннисные корты, гимнастические залы, плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, а также оздоровительно-реабилитационный комплекс, центр экстремального спорта, крытый каток, и залы для концертов, выставок и конференций. Помимо этого в обновленном «Олимпийском» собираются разместить кинотеатр с возможностями просмотра картин в 3D и 5D форматах, развлекательный центр для детей. Также будет увеличена парковка спорткомплекса.

К настоящему времени «Киевская площадь» уже владеет рынками «Садовод», «Москва», «Южные ворота», а также торговым центром «Европейский». Кроме того, в собственности компании находятся гостиница «Украина» и комплекс торговли продовольствием «Фуд Сити».

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