МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

МИД России предупредил соотечественников о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.

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«Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований, — говорится в заявлении. — Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины».

Биометрический контроль при пересечении границы Украины иностранными гражданами будет введен 1 января 2018 года. Этой процедуре будет подвергнуты и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными визитами. Помимо этого, пересечение границы иностранцами станет возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению российского МИД, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что с 27 декабря на российско-украинской границе будет введен биометрический контроль. «С Новым годом, гондурасы», — добавил он, не уточнив, кого подразумевает под «гондурасами».

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