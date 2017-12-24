На границе России и Украины введут биометрический контроль

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем Facebook сообщил, что на российско-украинской границе будет введен биометрический контроль.

«С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал Шкиряк.

«С Новым годом, гондурасы», — добавил он, не уточнив, кого подразумевает под «гондурасами».

Ранее сообщалось, что биометрический контроль при пересечении границы Украины иностранными гражданами будет введен 1 января 2018 года. Этой процедуре будет подвергнуты и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными визитами. Помимо этого, пересечение границы иностранцами станет возможным только по биометрическим паспортам.

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