Брыкающаяся модель удивила пользователей сети

Рекламная фотография модели в джинсах, футболке и сапогах Vetements, опубликованная в официальном Instagram-аккаунте марки, вызвала неожиданную реакцию пользователей.

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Dec 27, 2017 at 5:27am PST

На фото модель держится руками за батарею парового отопления и отбрыкивается от мужчины за кадром, пытающегося схватить ее за ногу. Фотосессия была сделана для одного из московских бутиков, торгующего одеждой и обувью марки Vetements. Поскольку модель обута в сапоги на каблуках в виде газовых зажигалок, ряд комментаторов выразили удивление, что «такая конструкция способна выдержать вес человека».

Несколько пользователей отметили сходство изображения с кадром из культового фильма режиссера Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года. «А Шахназаров даже не подозревает...» — написал один из них под ником polutona.

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Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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