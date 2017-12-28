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Взрослые россияне рассказали о своих просьбах к Деду Морозу

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Взрослые россияне наиболее охотно попросили бы у Деда Мороза здоровья, счастья и денег. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», сообщают РИА Новости.

В опросе приняли участие свыше двух тысяч граждан России старше 18 лет и проживающие в городах разной численности и сельской местности. На вопрос, что они попросили бы у Деда Мороза, 63 процента респондентов сказали о здоровье. Счастья готовы попросить 27 процентов, денег — 17 процентов. Причем о здоровье для себя и близких чаще говорили люди старше 45 лет, а о деньгах молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Восемь процентов сказали, что хотели бы получить от Деда Мороза новую квартиру или дом, шесть процентов — автомобиль. Встретить в следующем году любовь, выйти замуж или жениться, родить ребенка попросили бы по два процента опрошенных.

24 декабря стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил бы у Деда Мороза мира во всем мире.

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