Роспотребнадзор перечислил критерии грамотного выбора Дедов Морозов и Снегурочек

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) перечислила основные критерии, по которым рекомендуется приглашать аниматоров на детские праздники. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.

В первую очередь, специалисты рекомендуют изучить рынок. Для этого надо провести определенное время в сети, ознакомиться с ценовой политикой и программами, а также спросить совета у друзей и знакомых.

Остановив выбор на конкретном Деде Морозе, Снегурочке или ином сказочном персонаже, ведомство рекомендует подписать в двух экземплярах договор возмездного оказания услуг в письменной форме. В нем должны быть прописаны условия, сроки, стоимость и ответственность каждой из сторон.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о мошенниках, которые активизируются перед праздниками. При «благополучном» варианте, к ребенку на праздник не явится Дед Мороз, также существует вероятность совершения уголовных преступлений лжеаниматорами, в частности, краж.

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