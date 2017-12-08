Аниматор ранил участника квеста циркулярной пилой

Аниматор случайно ранил участника квеста циркулярной пилой в Краснодаре. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Сообщается, что случай произошел еще в конце октября. По сценарию квеста актер в образе маньяка с пилой преследовал участников. По неосторожности он задел инструментом руку бежавшего последним молодого человека, затронув кость.

22-летнего пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Молодой человек рассказал о произошедшем агентству «Новая Кубань». «Понял, что ко мне что-то приближается. Интуитивно закрылся рукой от предмета, издававшего звуки. Я слышал, что что-то жужжит, но даже подумать не мог, что это настоящая пила», — поделился он. По его словам, первой помощи ему оказано не было, и до травмпункта он добирался самостоятельно.

В ноябре житель Казани получил сердечный приступ во время прохождения эротического квеста. В ходе испытания он начал терять сознание, поэтому его прервали. Пострадавшего отвезли в больницу друзья, где ему была оказана медицинская помощь.