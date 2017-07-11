Три девушки получили ожоги во время квеста в Саратове

Три девушки получили ожоги во время прохождения квеста в Саратове. Об этом сообщает агентство «Взгляд-Саратов».

Одна из пострадавших обратилась в редакцию и рассказала журналистам, что 8 июля принимала участие в квесте «Портной» в составе команды из пяти человек. «С завязанными глазами нас согнали в одну из комнат, где посадили в макет автомобиля», — сообщила она. По сценарию машина должна была загореться, а участницы — выбраться из нее. Актеры побрызгали макет специальным спреем и подожгли. Пламя охватило обшивку игрового реквизита и одежду играющих. «Пожарных никто даже не вызвал», — рассказала девушка.

Скорая помощь увезла в ожоговый центр трех девушек. Одну специалисты после осмотра отпустили, так как травмы были несерьезными. «Вторую девушку, из другого города, Пензы, отпустили на лечение домой. У нее обгорели часть лица, обе руки и часть ноги. Лично у меня сильно обгорела правая рука, спина и два пальца на левой руке», — рассказала собеседница журналистов. По ее словам, пришедшие в больницу сотрудники полиции предложили написать заявление, и она согласилась. «В принципе, мы готовы судиться с руководством квеста и требовать компенсации морального вреда», — сказала она. Обращались ли к стражам порядка остальные пострадавшие, не сообщается.

В декабре 2016 года 15-летний саратовский школьник во время квеста получил ножевое ранение в живот. По некоторым данным, травма стала результатом его собственной неосторожности.