Основатели театральных и квест-проектов расскажут о своих заработках

В среду, 19 апреля венчурный фонд Typhoon Digital Development совместно с краудинвестинговой площадкой StartTrack в рамках серии мастер-классов для молодых предпринимателей проведут встречу, посвященную созданию бизнеса в сфере развлечений на российском рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Своим опытом с предпринимателями поделятся основатель театрализованных проектов Remote.Moscow и «Твоя Игра» Федор Елютин, а также партнер бренда «Клаустрофобия» Виктор Стоумов-Олешкевич.

В ходе мастер-класса гости узнают как открыть театральный или квест-проект, создать его под собственным брендом или по франшизе, как учесть риски, связанные с сезонностью и высокой маржинальностью, как развивается бизнес квестовых игр в мире, а также почему россияне не экономят на эмоциях.

Продюсер Федор Елютин открыл в Москве театр-путешествие Remote Moscow, который принес за 2015 год 24 миллиона рублей выручки , а за 2016 —45 миллионов рублей. Виктор Стоумов-Олешкевич в 2014 году стал одним из первых партнеров бренда «Клаустрофобия», построил несколько квестов в Москве, Европе и Азии, а также квест-проекты, не связанные с брендом «Клаустрофобия». За 3 года совместно с партнерами запустил около 10 квесткомнат. Чистая прибыль локации в Москве — до 10 миллионов рублей в год.

ST.Meetup — серия еженедельных встреч и мастер-классов для предпринимателей, которую краудинвестинговая площадка StartTrack проводит совместно с венчурным фондом Typhoon Digital Development.

