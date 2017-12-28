Ракетный удар по объектам сирийской армии показали на видео

Боевики исламистской группировки «Файлак аш-Шам» выпустили ракеты по объектам сирийских правительственных войск на западных границах Алеппо. Ролики, на которых запечатлен обстрел, публикует AMN.

Как видно на кадрах, несколько мужчин загружают снаряды в самодельную установку. После из нее наносятся удары.

По данным агентства, террористы атаковали ключевые объекты военной инфраструктуры сирийских войск в среду, 27 декабря. Отмечается, что главной целью боевиков должны были стать Военная академия аль-Асад и артиллерийская база в квартале Рамусех. Пострадали ли в результате обстрела военные объекты, пока неизвестно. Информации о погибших и раненых также не поступало.

В «Файлак аш-Шам» заявили, что данная атака стала ответом на рейды самолетов сирийской армии и ВКС России в провинции Идлиб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!