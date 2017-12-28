Умер режиссер Виктор Симакин

Скончался нижегородский театральный режиссер Виктор Симакин. Об этом сообщается на сайте Нижегородского театра юного зрителя.
«Коллектив Нижегородского ТЮЗа выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Алексеевича Симакина», — говорится в сообщении.
Режиссеру было 72 года.
Симакин поставил такие спектакли, как «Завтра была война», «Мэкки-нож», «Принцесса Турандот», «Сны Евгении», «Фартовые девочки», «Бедность не порок», «Вишневый сад», «Васса Железнова» и «Жена мужа в Париж провожала».
Артист в разное время занимал должность главного режиссера в Горьковском ТЮЗе и в Костромском государственном областном драматическом театре имени Островского.
Виктор Симакин — заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии РСФСР имени Станиславского, лауреат премии имени Собольщикова-Самарина.