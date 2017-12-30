Американца застрелили из-за ссоры геймеров

Полицейские в американском штате Канзас застрелили мужчину после того, как прибыли в его дом по ложному вызову. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает Associated Press.

По данным агентства, 28 декабря в экстренную службу позвонил неизвестный и сообщил, что якобы застрелил отца и удерживает в заложниках мать. При этом он назвал адрес, по которому сразу же выехали сотрудники полиции.

Прибывшим на место правоохранителям открыл дверь 28-летний Эндрю Финч (Andrew Finch). Когда полицейские потребовали у него поднять руки, мужчина посмотрел на свой пояс. После этого один из офицеров выстрелил в него, впоследствии от полученного ранения Финч скончался. Как позже пояснили в полиции, офицеры опасались, что у мужчины на поясе может быть оружие.

По данным правоохранителей, погибший стал жертвой пранкеров-геймеров. По данным The Verge, трагедия произошла в результате ссоры двух игроков Call of Duty. Один из них прислал другому случайный адрес под видом своего, после чего тот ради пранка позвонил в экстренную службу и рассказал об убийстве по этому адресу.

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