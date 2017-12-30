Ургант попарился в бане с Игорем Николаевым и перепел главный хит лета

Команда «Вечернего Урганта» перепела главный хит лета «Розовое вино» хип-хоп-исполнителей Элджея и Feduk. Ролик выложен на официальном YouTube-канале телепередачи.

По сюжету, Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют о прелестях сауны, а в перерыве начали поиски своего приятеля Игоря Николаева, который укрылся в парилке с кружкой пива. Несмотря на предупреждения об опасности сочетания алкоголя и высокой температуры, тот просит «не обламывать кайф», после чего теряет сознание. На вопрос «Кто будет дуть?» появляется Юрий Дудь и начинает делать ему искусственное дыхание, жалуясь на усы «пациента».

Очнувшись, Николаев просит Feduk`а «спеть что-нибудь душевное», после чего все начинают исполнять песню Николаева 1994 года «Малиновое вино».

«Розовое вино» — трек-лидер по числу прослушиваний по версии Вконтакте. Композиция получила первую музыкальную премию соцсети — VK Music Awards.

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