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Акунин выложил главу последнего романа о Фандорине

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Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) опубликовал первую главу последней книги об Эрасте Фандорине. Отрывок он выложил на своей странице в Facebook.

Новая книга называется «Не прощаюсь». «Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года Акунин сообщил, что закончил последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина». Он должен выйти 8 февраля, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книги — «Азазель».

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» экранизированы.

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