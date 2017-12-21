Познер раскритиковал Акунина за обсуждение России из-за рубежа

Журналист и ведущий Владимир Познер раскритиковал популярного писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, за вопрос о компромиссности. Сообщение он опубликовал в своем блоге на «Снобе».

Чхартишвили интересовало, на какие компромиссы может идти уважающий себя человек и на сколько баллов компромиссности оценивает себя каждый. В качестве примера он привел ведущего Владимира Соловьева, которого наградил сотней баллов, и покойную Валерию Новодворскую — ей не досталось ни одного.

В ответ Познер заметил, что уехавший за границу писатель, из «прекрасного далека» обсуждающий жителей России, не вызывает у него никакой симпатии. «Он уехал, это его выбор, его право. Чхартишвили никто не выбрасывал из страны, как выбрасывали Солженицына и Любимова. Но раз он сделал такой выбор, то ему бы следовало ставить баллы применительно к той стране, в которой он живет», — подчеркнул журналист.

«А коли есть охота судить о России, то и жить следует в России. И тогда, кстати говоря, можно будет точнее поставить себе оценку», — отметил он.

Познер также добавил, что, присваивая баллы, люди сильно все упрощают. Как заявил журналист, прежде чем оценивать людей, нужно быть очень конкретным и точно знать обстоятельства, в которых они оказались.

Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) с 2014 года живет во Франции. Он рассказывал, что не может писать, находясь в России, и объяснял это тем, что страна сделала «очень резкий поворот».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!