Познер объяснил дружбу с признавшимся в убийстве ведущим-дебоширом

Владимир Познер в интервью Юрию Дудю рассказал о том, какое отношение к его авторской передаче имеет ведущий Первого канала Артем Шейнин, который известен эксцентричными поступками и неоднозначными заявлениями в эфире программы «Первая студия». Интервью опубликовано на канале «Вдудь» на YouTube.

Дудь заявил, что был удивлен, узнав о том, что Шейнин причастен к программе «Познер», а именно является ее шеф-редактором. Познер уточнил, что ведущий участвует в организации съемок, но «абсолютно не имеет отношения к содержанию программы».

Он пояснил, что работает с Шейниным уже 13 лет, он участвовал в организации съемок программы «Времена» и его документальных проектов. Познер отметил, что Шейнин — его товарищ и преданный человек, который сделает все возможное, чтобы помочь Познеру в случае, если ему будет плохо.

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Что касается высказываний и поступков Шейнина в эфире, то, по словам Познера, он старается этого не замечать. При этом Познер признался, что политическая позиция коллеги по цеху его расстраивает. Он пояснил, что до выхода в эфир шоу «Первая студия» не знал о воззрениях Шейнина, поскольку они не говорили о политике.

В начале октября Познер, недовольный результатами конкурса ТЭФИ, обратился к организаторам премии с требованием поменять название и отказаться от статуэтки «Орфей». По его словам, при создании ТЭФИ он пообещал автору «Орфея» Эрнсту Неизвестному, что выбор финалистов и победителей ТЭФИ будет демократичным, а если «демократия выбора получателей "Орфея" не будет соблюдаться», то Познер сделает все что в его силах, чтобы статуэтку больше не вручали.

Шейнин прославился благодаря эпатажным поступкам в эфире. Так, в октябре он напал в студии на американского журналиста Майкла Бома (как писали СМИ, Бом и другие частые гости политических ток-шоу терпят побои за гонорары). В апреле Шейнин вынес в студию ведро с «фекалиями». До этого он признался, что, как и ополченец Моторола, он тоже убивал.