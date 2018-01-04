В Италии африканец нарядился в медсестру ради изнасилования беременной женщины

В Риме мигрант из Сомали облачился в одежду медсестры, чтобы проникнуть в родовое отделение и изнасиловать женщину. Об этом пишет газета La Stampa,

38-летний мужчина по имени Али Абделла украл форму медсестры со склада больницы Сант-Эугенио. Переодевшись, 31 декабря он проник в палату, где находилась 43-летняя беременная женщина, готовившаяся к родам. Мужчина начал трогать ее и мастурбировать, женщина закричала. На помощь ей пришли две медсестры и врач, которые вызвали полицию.

Мужчина был задержан. Его обвиняют в сексуальном насилии и краже. На вопрос, зачем накануне Нового года он проник в больницу, он ответил, что это знает «только Бог». Адвокаты сомалийца попросили направить его на психиатрическую экспертизу, которая состоится 10 января.

В конце декабря в итальянском Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест. 21-летний уроженец Гамбии невзлюбил крест на елке на Пьяцца Дука д'Аоста перед Центральным вокзалом города и полез его снимать. Осуществлению его намерений помешали полицейские, которые оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка. На вопрос, зачем он это сделал, африканец указал на крест и заявил, что это «нехорошо».

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