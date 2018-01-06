Власти Москвы рассказали о самочувствии Табакова

Состояние госпитализированного в конце ноября актера Олега Табакова улучшилось, однако из больницы его выписывать пока не будут. Об этом заместитель мэра столицы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников рассказал ТАСС.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое», — сообщил он.

«Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — добавил Печатников.

Также он сообщил, что лично курирует нахождение артиста в Первой градской больнице. Печатников рассказал, что Табаков размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, поскольку нуждается в постоянном присмотре врачей. «Недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило. Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента», — добавил заммэра.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».

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