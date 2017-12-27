Табаков пришел в сознание и потерял память

Народный артист СССР Олег Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что сейчас актер находится в сознании, но практически никого вокруг не узнает. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

25 декабря сообщалось, что самочувствие Табакова резко ухудшилось. 82-летний артист находится в Городской клинической больнице имени Пирогова с конца ноября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!