Табакова ввели в кому

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артиста ввели в состояние медикаментозной седации для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Состояние актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова оценивается как стабильно тяжелое.

В понедельник стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.

82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».

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