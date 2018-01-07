У сотрудницы полиции в Петербурге отобрали два iPhone X

Неизвестный в Санкт-Петербурге отобрал у сотрудницы Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте два смартфона iPhone X стоимостью около 90 тысяч рублей каждый. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает «Фонтанка».

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«28-летний инспектор транспортной полиции приобрела два смартфона (...) вечером 6 января в торговом центре "Лондон Молл". В 21:30 возле 4-го дома по улице Осипенко к ней подбежал неизвестный мужчина, вырвал сумку и скрылся», — говорится в сообщении.

Как отмечается, помимо двух дорогостоящих телефонов, девушка лишилась кошелька, около 50 тысяч рублей, драгоценного браслета и ключей от дома. Кроме того, сама похищенная сумка также была недешевой.

Общая сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

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