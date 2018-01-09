Отдавшую волосы раковым больным британку наказали в школе

Британскую школьницу отстранили от занятий после того, как она сбрила свои волосы и пожертвовала их раковым больным. Об этом сообщает издание The Independent.

Ниам Болдвин (Niamh Baldwin) отдала свои светлые волосы в фонд Little Princess Trust («Маленькая принцесса»), который делает парики для детей, потерявших волосы из-за борьбы с раком. Ее обвинили в нарушении школьных правил и не допустили к занятиям и общению с одноклассниками во дворе школы, отметив, что теперь она обязана носить на голове платок, пока волосы не отрастут хотя бы до одного сантиметра.

Ее мать не согласна с таким решением и написала об этом гневный пост на своей странице в Facebook. «Я считаю, что это смелый и потрясающий поступок, я горжусь своей дочерью и очень расстроена поведением школьного руководства, так огорчившим мою дочь», — написала она. По ее словам, Ниам отлично учится, и до этого у нее не возникало проблем со школой.

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Директор школы Сара Дэви (Sara Davey) настаивает, что девушка нарушила школьные правила и потому заслуживает наказания. По ее словам, Ниам спрашивала разрешения обрить волосы, но ей отказали и посоветовали выбрать другой способ помочь благотворителям. «У ее семьи была возможность связаться со школой и обсудить намерения Ниам, но они этого почему-то не сделали. Я собираюсь поговорить с ее мамой и попытаться решить проблему, чтобы она как можно быстрее смогла вернуться к занятиям», — добавила директор.

Представители фонда Little Princess Trust поблагодарили Ниам за ее поступок, заявили, что ситуация их «огорчает», однако они понимают позицию школы.

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