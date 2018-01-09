Немцы возродили моду времен Гитлера на раннюю военную службу

В 2017 году в вооруженные силы Германии (бундесвер) вступило рекордное число человек, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на данные Минобороны ФРГ.

Всего на службу в прошлом году поступили 2128 человек в возрасте до 18 лет. В 2016-м в бундесвер набрали 1907 таких рекрутов. При этом среди новобранцев 2017-го оказалось 448 девушек — в восемь раз больше, чем в 2011 году, передает издание.

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В бундесвер принимают с 17-летнего возраста. Однако во время тренировок юных служащих ограничивают в использовании оружия (до наступления 18 лет), их также не отправляют за границу.

Ранняя военная служба в Германии была популярна во времена фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Так, в танковой дивизии Ваффен-СС, использовавшейся на Западном и Восточном фронтах во время Второй мировой войны, существовала 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд», большинство в которой составляли молодые люди, не достигшие совершеннолетия.

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