Раскрыто плачевное состояние немецких танковых войск

Более половины немецких танков Leopard 2 оказались непригодными к использованию. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные Министерства обороны ФРГ.
Всего на вооружении бундесвера сейчас состоят 244 машины такого типа, однако в полной боевой готовности находятся лишь 95. Семь танков проходят испытания, 53 — в процессе ремонта и переоснащения, 89 — вышли из строя по разным причинам. Причем они не могут быть отремонтированы из-за отсутствия у военного ведомства денег на закупку запасных частей.
«Это невероятно. Нужно привлечь к ответственности тех, кто виноват в этой катастрофе», — заявил председатель комитета бундестага по обороне Вольфганг Хелльмих.
Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, поступил на вооружение бундесвера в 1979 году. К началу 2015 года произведено более трех тысяч машин этого типа, всего в настоящее время используется 2516 единиц Leopard 2 в разных модификациях. Состоят на вооружении армий Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Турции.