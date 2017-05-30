Крупнейшие танки в истории показали на видео

Познавательный YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видеоролик, посвященный самым крупным танкам, которые были когда-либо построены или спроектированы. В топ вошли боевые машины времен мировых войн, а также современный M1 Abrams, разработанный в США и выпускающийся с 1980 года.

По словам авторов, американская машина весит 62 тонны, что сравнимо с массой 49 автомобилей Toyota Corolla 2016 года выпуска. Ее экипаж состоит из четырех человек. Однако в размерах она уступает французскому сверхтяжелому танку Char 2C, который вмещал в себя 12 человек. Его длина составляла 10,27 метра, а ширина — 3 метра. Он весил 69 тонн. Этот танк был разработан во Франции во времена Первой мировой войны, всего было построено 10 таких машин.

В это же время в Германии спроектировали сверхтяжелый танк K-Wagen, который так и не был достроен. Он должен был весить как два M1 Abrams, а его экипаж состоять из 27 человек. В ходе Второй мировой войны немецкие инженеры создали другой сверхтяжелый танк — «Маус». Его масса составляла рекордные 188 тонн, однако были изготовлены только несколько экземпляров, которые не участвовали в военных действиях.

Рекордсменом среди всех спроектированных танков-«монстров» является сухопутный крейсер «Крыса» весом тысячу тонн и длиной 39 метров. Он так и не был построен из-за отсутствия технологий и оборудования. Кроме того, он был бы уязвим для авиационных бомб.