Наука и техника
 

США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой

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Видео: Kuri Kirkuki / YouTube

Анализ материалов, опубликованных пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана), позволяет допустить, что танк американского производства M1A1 Abrams был уничтожен китайским ракетным комплексом HJ-8, сообщает War Is Boring.

В публикации издания говорится о событиях, произошедших 20 октября 2017 года в провинции Киркук (Ирак), когда M1A1 Abrams иракской армии был подбит курдскими вооруженными силами.

Первоначально предполагалось, что ликвидация боевой машины была произведена при помощи франко-германского переносного противотанкового ракетного комплекса MILAN (Missile d´infanterie léger antichar), стоящего на вооружении пешмерга, однако последующий анализ свидетельств случившегося предполагает иное.

Скорее всего, M1A1 Abrams был уничтожен китайским противотанковым комплексом. КНР официально не поставляла HJ-8 Иракскому Курдистану, издание предполагает, что курды получили его в 2014 году в качестве военного трофея от «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). ИГ, в свою очередь, захватило его у сирийской оппозиции, к которой HJ-8 попал, вероятно, из Катара, перекупившего его у Судана.

Изначально MILAN поставлялся Германией Иракскому Курдистану для борьбы с ИГ. Официально в пешмерга опровергли использование немецкого ракетного комплекса против американского танка и обвинили Багдад в применении оружия США против автономии. Иракские власти, в свою очередь, признали уничтожение танка, но заявили, что боевая машина не применялась против пешмерга.

Китай продает HJ-8 в 19 стран, в частности Судану, Египту, ОАЭ и Пакистану.

Поставляемым в Ирак M1A1 Abrams, производство которых налажено в 1984 году, как отмечает издание, «не хватает высокотехнологичных систем активной защиты, установка которых становится общим местом для современных танков». Только в последнее время американские танки стали получать подобную защиту.

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