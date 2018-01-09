Создан робот для лентяев

mashable.com

В американском штате Калифорния появился стартап, который занимается разработкой робота FoldiMate для складывания одежды. Об этом сообщает Mashable. Видеопрезентация проекта опубликована на сайте издания.

Ожидается, что первые гаджеты будут выпущены в продажу в конце 2019 года. В настоящее время концепция робота уже готова. Стоимость каждого из них составит 980 долларов. На ролике видно, что вещь нужно вложить в устройство, а через несколько секунд оно ее сложит и выдаст обратно. По информации издания, такое устройство подойдет лентяям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!