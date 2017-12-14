Швейцарцы спрятали птичку в ползающей механической черепахе

Швейцарская независимая часовая лаборатория MB&F выпустила новую модель-автоматон Kelys & Chirp. Это фигура черепахи, способная ползать с небольшой скоростью. Под панцирем черепахи скрыт другой автоматон — поющая птичка: периодически одна из деталей панциря открывается, демонстрируя ее. В разработке механизма, который состоит из 480 деталей, принимал участие известный швейцарский механик, мастер по созданию автоматонов Николя Кур (Nicolas Court), а также компания Reuge, которая производит музыкальные шкатулки с 1865 года. Kelys & Chirp выпущена в 18 экземплярах по цене 49 тысяч франков за каждую.

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