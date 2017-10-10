MB&F показал часы с внешним колесом баланса за 79 тысяч долларов

MB&F

Независимая часовая лаборатория MB&F выпустила новинку в серии Legacy Machine — Legacy Machine Split Escapement — в четырех вариантах — с золотистым, бронзовым, серым и синим циферблатом, фактура которого имитирует поверхность камня. Модель разработана совместно с часовщиком Стивеном Макдональдом.

Индикаторы часов и минут, даты и запаса хода выполнены в классическом стиле: римские и арабские цифры и метки нанесены на них в технике горячей эмали. Колесо баланса, обычно находящееся внутри механизма, в новой модели размещено в центре циферблата, что позволяет наблюдать за его движением. Задняя крышка корпуса также прозрачна, что позволяет видеть работу механизма. Часы предлагаются в 44-миллиметровом корпусе из белого золота, выпущено по 18 экземпляров каждого из четырех вариантов модели. Стоимость часов — около 79 тысяч долларов.