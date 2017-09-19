MB&F сделал часы-чудовище за 2 миллиона рублей

MB&F

Швейцарская независимая часовая лаборатория MB&F представила новую модель настольных часов Octopod, разработанную совместно с компанией L'Epée 1839, производителем сложных часовых механизмов. Модель, напоминающая паука с восемью членистыми ногами и круглым «брюшком», в котором скрыт циферблат, выпущена в трех вариантах (с черным либо синим PVD-покрытием или с покрытием из палладия). Каждая версия представлена лимитированной серией из 50 экземпляров по цене 35 тысяч франков (около 2 миллионов рублей).