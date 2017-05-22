Турецкий художник Сервер привез в Женеву андроидов

Видео: M.A.D.Gallery / Vimeo

В женевской галерее MB&F M.A.D.Gallery открылась выставка под названием Desiring-Machines. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая. Там представлены скульптуры-мобили, созданные турецким художником Сервером Демирташем (Server Demirtaş).

Экспонаты выставки — роботы-андроиды, имитирующие жесты и движения человека.

MB&F (Maximilian Busser and Friends) — часовая лаборатория, основанная в 2005 году в Женеве Максимилианом Бюссером. Разрабатывает проекты оригинальных механизмов, сотрудничает с известными художниками и дизайнерами.

Осенью 2016 года компания представила ручку под названием Astrograph, созданную с фирмой Caran d'Ache. Внешне пишущий инструмент напоминает ракету. Ручка оснащена системой вертикальной стабилизации с блокировкой, в комплекте к ней идет небольшая фигурка астронавта. Предлагается несколько вариантов отделки: полированное родиевое покрытие, матовое или рутениевое. Каждая версия выпущена ограниченным тиражом 99 экземпляров.