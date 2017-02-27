Французский дизайнер сделала часы из волос

Французский дизайнер Бина Байтел (Bina Baitel) создала настенные часы, вместо циферблата на них используются человеческие волосы. Об этом сообщает Luxurylaunches. Модель получина название Lash Lock.

Время по ним можно предеделить, следя за пробелами между отдельными волосками. Большой зазор служит для индикации часов, а тот, что поменьше — минут. Эти часы не предназначены для продажи, увидеть их можно будет в бельгийском музее Grand Hornu. Эскспозиция, где представлены произведения современного искусства, будет работать до конца апреля.

Изображение: Bina Baitel

Осенью 2015 года часовая лаборатория из Женевы MB&F создала модель Arachnophobia — трехмерную скульптуру паука с подвижными и изгибающимися членистыми конечностями.

Механизм Arachnophobia создан таким образом, чтобы напоминать голову и брюшко паука. Стрелки часов и белые часовые метки расположены на «брюшке», регулятор хода с колеблющимся балансовым колесом — на «голове» с декоративными паучьими челюстями из стали. Заводной барабан закреплен на нижней части «брюшка».