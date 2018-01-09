Измученный эстонским языком австралиец получил три тысячи долларов

В австралийском городе Дарвин бывшему сотруднику кафе присудили 3,89 тысячи австралийских долларов (3 тысячи долларов США) компенсации за то, что его уволили из-за конфликта с начальницей-эстонкой. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Филип Кофи обратился в Комиссию по трудовым спорам после того, как в марте прошлого года его уволили из заведения Qbar. По словам мужчины, проблемы у него начались после того, как начальницей назначили Марий Стэнли. Она начала принимать на работу по большей части эстонцев.

Кофи признался, что чувствовал отчуждение, когда сотрудники и Стэнли разговаривали на своем языке, передает news.com.au. В феврале 2017-го, когда работники уходили с работы, начальница со всеми попрощалась по-эстонски. Кофи, в свою очередь, сказал ей «пока» по-английски. Однако Стэнли ничего не ответила. Тогда Кофи пожаловался одному из коллег: «Она умеет быть расистской сукой!»

Фраза прозвучала громко, и ее услышал другой сотрудник кафе, передавший все начальнице.

Впоследствии Филипа Кофи уволили, объяснив это тем, что для него не нашлось нагрузки. Комиссия посчитала, что мужчина повел себя непрофессионально, однако его комментарий не являлся веской причиной для увольнения.

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