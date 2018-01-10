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Мальчик спрыгнул с кровати и умер на глазах у брата

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В селе Преображенка Воронежской области погиб 10-летний ребенок, который во время игры с братом спрыгнул с двухъярусной кровати. Об этом сообщает «Вести-Воронеж».

Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря, но о ней стало известно только после каникул. По данным издания, дети играли в своей комнате, когда один из мальчиков прыгнул с кровати и повис на капюшоне спортивной куртки. Замок сдавил ему горло. Сначала его брат подумал, что тот шутит. Затем он понял, что происходит, и позвал на помощь мать, однако помочь мальчику не успели.

По данным издания, всего в семье 11 детей. До последнего несчастного случая погибли еще двое: в 2004 году умерла от истощения девочка-младенец, а в 2011 году 11-летний мальчик покончил с собой.

В следственном управлении Следственного комитета по региону подтвердили гибель ребенка и сообщили о проведении процессуальной проверки.

Ранее 46-летний петербуржец разбился насмерть при падении с дивана. Мужчина получил смертельную травму головы.

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