Индийский принц поселит геев во дворец

Индийский принц Махавендра Сингх Гохил, открыто заявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, начал строительство убежища для представителей ЛГБТ-сообщества, которые подвергаются гонениям. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По его словам, многие люди по-прежнему сталкиваются с давлением, решившись на каминг-аут. «Их заставляют жениться на людях другого пола или просто выгоняют из дома. Зачастую им некуда идти, у них нет никакой возможности организовать свою жизнь», — рассказал он.

Гохил отметил, что так как детей у него не будет, то пустые участки на территории дворца простаивали бы без дела. Однако теперь там появится центр с жилыми комнатами, люди получат доступ к медицинским услугам, а также смогут посещать курсы английского языка и тренинги, которые помогут с поиском работы.

Принц объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации более 10 лет назад. Через некоторое время он создал благотворительную организацию, фактически превратившись в одного из главных защитников прав геев в стране.

В настоящий момент в Индии действует закон от 1860 года, который предполагает в качестве наказания за гомосексуальные связи 10 лет тюрьмы. Несмотря на то, что его положения практически не исполняются, коррумпированные полицейские и чиновники используют перспективу возбуждения уголовного дела в качестве средства давления, вымогая деньги у геев.

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