Российскую рекламу «Дэдпула 2» улучшили рюмками с водкой и пельменями

Постер к боевику «Дэдпул 2», на котором главный персонаж подает индейку к столу на День благодарения, вышел в России в несколько ином виде — все стаканы заменены на рюмки, накрытые солеными огурцами, появился графин с водкой, а главное блюдо превратилось в тарелку с варениками или пельменями. Постер опубликован на странице фильма на «Кинопоиске».

На плакате указано, что отечественная премьера нового «Дэдпула» состоится 31 мая. На фильм наложено возрастное ограничение «18+».

Пользователи соцсетей решили не останавливаться на добавлениях и воссоздали на постере образ новогоднего ужина: на столе появились бутерброды с икрой, майонез, салат оливье и водка, а в комнате — телевизор, по которому идет «Ирония судьбы, или С легким паром».

«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом картины 2016 года и 12-м фильмом из киносерии «Люди Икс». Главную роль в обоих лентах исполнил Райан Рейнольдс.

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