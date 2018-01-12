Имперский марш из «Звездных войн» сыграли карандашом на бумаге

Американка Дэни Очоа исполнила при помощи карандаша и тетрадного листа мелодию имперского марша из фантастической саги «Звездный войны». Она опубликовала на YouTube видео, в котором ритмично записывает математическое уравнение.

Как Очоа призналась порталу CNET, что тратит больше часа на то, чтобы подобрать к мелодиям правильное уравнение. На ее YouTube-канале также есть видео, на котором Очоа играет музыку из бара в городе Мос-Эйсли на Татуине («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).

В конце 2016 года композитор Джон Уильямс, написавший саундтрек к фантастической саге «Звездные войны», признался, что не видел ни одного фильма серии.

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