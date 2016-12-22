Создатель «Имперского марша» обошелся без просмотра «Звездных войн»

Композитор Джон Уильямс, написавший саундтрек к фантастической саге «Звездные войны», признался, что не видел ни одного фильма серии. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Mirror.

«Это абсолютная правда. Когда я заканчиваю работу над фильмом, с которым я жил, для которого я записывал музыкальную дорожку, озвучку и так далее, я просто выхожу из студии и думаю: "А, все, закончил"», — заявил Уильямс.

Он добавил, что у него никогда не возникало желания сходить в кинотеатр и увидеть результат своих трудов. «Может, кому-то кажется это странным, но они видимо слушают мою музыку гораздо реже, чем я», — отметил композитор.

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83-летний Джон Уильямс выступил автором таких треков, как «Имперский марш» и «Фанфары повстанцев». Композитор стал пятикратным лауреатом премии «Оскар» за музыку к фильмам «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Инопланетянин» и «Список Шиндлера».

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизоды), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».